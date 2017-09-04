Евгений Луканцов: Возрождая интерес к спорту, не нужно ориентироваться только на СССР

Чемпион мира и Европы по гребле среди юниоров Евгений Луканцов поделился мнением о развитии спорта в России.

– В последнее время много говорят о необходимости возродить массовый интерес к спорту. Как одну из мер предлагают, например, введение в школах шахматных занятий, даже в качестве обязательного предмета.

– К шахматам я отношусь нейтрально. В детстве играл часто, считаю, что они действительно развивают стратегическое и логическое мышление, – цитирует Луканцова «Собеседник». – Но ввести их принудительно в школе, считаю, будет неправильно. Ведь не все разделяют любовь к ним. Почему бы тогда не ввести и танцы как обязательный урок? Ведь многие в школе, особенно девочки, любят танцы.

– В советские времена чуть ли не в каждом дворе собирались жители и играли в шахматы, шашки, домино, футбол и прочее. По вашему мнению, если все это вернуть, может ли дворовый спорт не просто отвлечь детей от гаджетов и пива, но и выявить тех, у кого будет большой спортивный потенциал?

– В последнее время замечаю, что в разных городах стали открываться дворовые футбольные коробки. Зимой на них играют в хоккей. Много уличных тренажеров: турников, брусьев. Также в Рязани открывается много бассейнов в разных частях города... Я считаю, что массово привлечь людей к занятиям спортом станет снова возможно, когда все эти секции станут доступными. Потому что многие родители хотят водить ребенка в бассейн, но отдавать десятки тысяч каждый месяц не могут себе позволить. А ребенок же не может их заставить это сделать. Отвлечь детей от гаджетов и пива категорически необходимо, но получится ли загнать их на площадки или в кружки по шашкам – это очень сложный вопрос. Возможно, не стоит только смотреть назад, на СССР, и вспоминать, как было раньше, а надо двигаться вперед и искать новые средства привлечения молодого поколения.