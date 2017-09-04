Виктор Тихонов: Руководство нас хвалит за высокий темп

Форвард СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Спартаком» - 5:0.

- Что нам руководство клуба сказало в раздевалке? Похвалили за то, что мы на протяжении всего матча держали хороший темп, - рассказал Тихонов. – Ну и отдельно Коскинена поздравили за «сухой» матч.

- Коскинен по ходу матча постоянно стучал клюшкой о лед. Зачем?

- Вратари так подсказывают, что игрок соперника забрался за спину наших защитников. А они его не видят.

- Ваш гол был ключевым в этом матче. Повезло с ним?

- Бывает сильно и точно бросаешь по воротам, а голкипер все отбивает. А тут не самая быстрая моя шайба в сетку залетела. Выходит, надо просто бросать почаще.