Виктор Тихонов: Руководство нас хвалит за высокий темп
Форвард СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Спартаком» - 5:0.
- Что нам руководство клуба сказало в раздевалке? Похвалили за то, что мы на протяжении всего матча держали хороший темп, - рассказал Тихонов. – Ну и отдельно Коскинена поздравили за «сухой» матч.
- Коскинен по ходу матча постоянно стучал клюшкой о лед. Зачем?
- Вратари так подсказывают, что игрок соперника забрался за спину наших защитников. А они его не видят.
- Ваш гол был ключевым в этом матче. Повезло с ним?
- Бывает сильно и точно бросаешь по воротам, а голкипер все отбивает. А тут не самая быстрая моя шайба в сетку залетела. Выходит, надо просто бросать почаще.
Матч
Спартак - СКА - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы:
Херсли (Кетов, Тихонов), 7:05 (0:1). Тихонов (Кетов, Плотников), 19:47 (0:2). Ковальчук (Плотников, Гусев), 27:39 (0:3 - бол.). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 38:33 (0:4). Хафизуллин (Гусев, Прохоркин), 59:09 (0:5).
Место и дата
04 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция