Дмитрий Песков: Путин встретится с Инфантино 9 сентября в «Лужниках»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России 9 сентября проведет встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино на церемонии, символизирующей начало тура кубка мира, в «Лужниках».
«Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно», - цитирует Пескова «Р-Спорт».
В торжественной церемонии также будут участвовать вице-премьер РФ Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также знаменитые футболисты, чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.
Отметим, в рамках тура кубок чемпионата мира-2018 посетит более 50 стран мира.
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