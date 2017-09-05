Дмитрий Песков: Путин встретится с Инфантино 9 сентября в «Лужниках»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России 9 сентября проведет встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино на церемонии, символизирующей начало тура кубка мира, в «Лужниках».

«Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно», - цитирует Пескова «Р-Спорт».

В торжественной церемонии также будут участвовать вице-премьер РФ Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также знаменитые футболисты, чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

Отметим, в рамках тура кубок чемпионата мира-2018 посетит более 50 стран мира.