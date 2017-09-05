Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия69 : 84Латвия
Теннис  Каррено-Буста0:0Шварцман
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург4 : 2Адмирал
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Песков: Путин встретится с Инфантино 9 сентября в «Лужниках»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России 9 сентября проведет встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино на церемонии, символизирующей начало тура кубка мира, в «Лужниках».

«Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно», - цитирует Пескова «Р-Спорт».

В торжественной церемонии также будут участвовать вице-премьер РФ Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также знаменитые футболисты, чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

Отметим, в рамках тура кубок чемпионата мира-2018 посетит более 50 стран мира. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Культура так и прет! Деле Алли показал средний палец (видео)Культура так и прет! Деле Алли показал средний палец (видео)Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, куда теперь может завести футболиста «кривая дорожка».Виталий Мутко: Готовность стадиона в Екатеринбурге не вызывает опасенийПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о темпах строительства стадиона «Екатеринбург Арена».Гарет Бэйл: Сборная Молдавии доставит Уэльсу немало хлопотФорвард сборной Уэльса Гарет Бэйл перед игрой отборочного этапа чемпионата мира-2018 ответил на вопросы журналистов.Новая Зеландия вышла в плей-офф отборочного цикла ЧМ-2018 в РоссииФутболисты Новой Зеландии разошлись миром с командой Соломоновых Островов в ответном матче финала третьего отборочного раунда чемпионата мира-2018.На стадионе в Петербурге кое-что разберут и соберут заново. За 400 миллионовНа стадионе в Петербурге кое-что разберут и соберут заново. За 400 миллионовВ Петербурге близки к тому, чтобы снова поменять принятое решение: чтобы выкатное поле выкатывалось, нужно передвинуть временное здание.
Футбол
Александр Григорян: Матч с «Рязанью» станет для «Арарата» последним
Футбол
Коутиньо может отказаться играть в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»
Футбол
«Барселона» собирается сохранить Месси за счет подписания Гризманна
Теннис
Евгений Кафельников: У Рублева есть все шансы победить Надаля
все новости
Джанни Инфантино
Джанни Инфантиновсе новости
Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости