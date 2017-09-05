КХЛ. «Сочи» обыграл «Нефтехимик», «Витязь» дома уступил «Сибири» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Адмирал - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
Голы:
Мозякин (Эллисон, Косов), 19:09 (1:0). Мозякин (Эллисон, Косов), 20:42 (2:0). Александров (Бутузов), 21:52 (2:1). Коварж (Мозякин), 26:31 (3:1). Махановский (Александров, Блум), 31:53 (3:2). Осала (Эллисон, Филиппи), 39:37 (4:2).
Место и дата
05 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Салават Юлаев - Барыс - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
Голы:
Доус (Вей), 8:17 (0:1). Маркелов (Семёнов), 9:01 (0:2). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 26:22 (1:2). Фёдоров (Кокарев, Зубов), 27:02 (2:2). Хартикайнен (Умарк), 50:25 (3:2). Доус (Даллмэн, Диц), 59:06 (3:3). Сен-Пьер (Мельников), 59:37 (3:4). Доус (Вей), 59:52 (3:5).
Место и дата
05 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Трактор - Амур - 5:4 Б. (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Щехура (Бэйлен, Виделль), 13:57 (1:0). Литовченко (Ли, Бывальцев), 18:34 (1:1). Потехин (T. Zohorna), 20:47 (1:2). Ли (Бывальцев), 22:28 (1:3). Полыгалов (Кручинин), 28:27 (2:3). Щехура (Виделль), 30:03 (3:3). Рыбаков (Бородкин), 31:03 (4:3). Литовченко (Бывальцев), 47:08 (4:4).
Победный буллит:
Бэйлен - 5:4.
Место и дата
05 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Лада - Куньлунь Ред Стар - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Чипчура (Турессон, Воробей), 4:21 (0:1). Вольски 43:46 (0:2).
Место и дата
05 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
ЦСКА - Югра - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Окулов (Кузьменко, Светлаков), 6:08 (1:0). Бурдасов (Григоренко, Любимов), 11:29 (2:0). Григоренко (Бурдасов, Робинсон), 14:13 (3:0). Попов (Петров, Ожиганов), 24:23 (4:0). Петров (Светлаков), 35:21 (5:0).
Место и дата
05 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
ХК Сочи - Нефтехимик - 5:3 (1:3, 1:0, 3:0)
Голы:
Авцин (Брынцев, Порядин), 10:51 (0:1). Хайруллин 11:19 (0:2). Ро (Секстон, Нестрашил), 11:42 (0:3). Захарчук (Иванов, Томилин), 18:30 (1:3). Хохлов (Коллинс, Уэллман), 27:33 (2:3). Падакин (Гарбатт), 41:22 (3:3). Падакин (Щитов, Щегольков), 45:53 (4:3). Лапенков (Цветков, Уэллман), 57:20 (5:3).
Место и дата
05 сентября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Слован - Авангард - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Михеев (Меньшиков, Кошелев), 4:54 (0:1). Семёнов (Петерссон), 12:14 (0:2). Вьеденски (Бухтеле, N. Ebert), 15:10 (1:2). Галимов (Файзуллин), 45:31 (1:3). D. Zhukenov (Мартынов, Минеев), 50:35 (1:4).
Место и дата
05 сентября 20:30, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция