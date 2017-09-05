КХЛ. «Сочи» обыграл «Нефтехимик», «Витязь» дома уступил «Сибири» и другие матчи

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о тяжелом календаре «Спартака» на старте чемпионата КХЛ.

Борис Майоров: Из-за тяжелого календаря лига сама создает проходные матчи Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о тяжелом календаре «Спартака» на старте чемпионата КХЛ.