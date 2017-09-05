Игорь Никитин: Ребята заслуживают полных трибун
Источник: «Советский спорт»Комментарии
После разгрома «Югры» главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал невысокую посещаемость матча.
- У нас игра в атаке получилась, забили – отсюда и такой результат. Реализовали большинство «5 на 4» - хорошо, не реализовали «5 на 3» - плохо.
- Разве приятно играть при полупустых трибунах?
- Намного приятнее при полных. Ребята этого заслуживают.
Матч
ЦСКА - Югра - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Окулов (Кузьменко, Светлаков), 6:08 (1:0). Бурдасов (Григоренко, Любимов), 11:29 (2:0). Григоренко (Бурдасов, Робинсон), 14:13 (3:0). Попов (Петров, Ожиганов), 24:23 (4:0). Петров (Светлаков), 35:21 (5:0).
Место и дата
05 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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