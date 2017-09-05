Игорь Никитин: Ребята заслуживают полных трибун

После разгрома «Югры» главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал невысокую посещаемость матча.

- У нас игра в атаке получилась, забили – отсюда и такой результат. Реализовали большинство «5 на 4» - хорошо, не реализовали «5 на 3» - плохо.

- Разве приятно играть при полупустых трибунах?

- Намного приятнее при полных. Ребята этого заслуживают.