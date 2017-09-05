Михаил Григоренко: ЦСКА бы не затерялся в НХЛ
Один из героев матча с «Югрой» форвард ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о предстоящем дерби с «Динамо».
- Знаю, что за соперник ждет нас в пятницу. Это «Динамо». Недавняя победа в дерби в заблуждение ни в коем случае не вводит. Даже в том матче первый период прошел тяжело, просто потом удачно забили.
- ЦСКА не затерялся бы в НХЛ?
- В отдельно взятом матче мог бы обыграть кого угодно. Но все-таки там уровень немного выше. Но КХЛ – вторая лига в мире, в этом я убедился.
Матч
ЦСКА - Югра - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Окулов (Кузьменко, Светлаков), 6:08 (1:0). Бурдасов (Григоренко, Любимов), 11:29 (2:0). Григоренко (Бурдасов, Робинсон), 14:13 (3:0). Попов (Петров, Ожиганов), 24:23 (4:0). Петров (Светлаков), 35:21 (5:0).
Место и дата
05 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция