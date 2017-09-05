Михаил Григоренко: ЦСКА бы не затерялся в НХЛ

Один из героев матча с «Югрой» форвард ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о предстоящем дерби с «Динамо».

- Знаю, что за соперник ждет нас в пятницу. Это «Динамо». Недавняя победа в дерби в заблуждение ни в коем случае не вводит. Даже в том матче первый период прошел тяжело, просто потом удачно забили.

- ЦСКА не затерялся бы в НХЛ?

- В отдельно взятом матче мог бы обыграть кого угодно. Но все-таки там уровень немного выше. Но КХЛ – вторая лига в мире, в этом я убедился.