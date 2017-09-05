Борис Майоров: Из-за тяжелого календаря лига сама создает проходные матчи

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о тяжелом календаре «Спартака» на старте чемпионата КХЛ.

- В лиге забывают, что и у «Спартака», и у других небогатых клубов очень ограниченные кадровые возможности, - напоминает Борис Майоров. - И когда у игроков наступает усталость им просто нечего противопоставить клубам-олигархам. Мастерства-то им и так не хватает, скамейки короткие… Сразу получаются так называемые проходные матчи! Так надо хотя бы за счет календаря конкуренцию в лиге повышать. А «Спартак», выходит, наборот вот такими «марафонами» окончательно прибивают.

Напомним, что «Спартак» в среду проведет уже восьмой матч (на этот раз против «Йокерита») за последние 16 дней.