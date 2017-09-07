Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Россия82 : 70Великобритания
Баскетбол  Латвия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Победа российских баскетболистов, спасение «Арарата» и договоренность в АПЛ. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет главные новости четверга.

1. Российские баскетболисты завершили групповой этап ЧЕ-2017 победой над Великобританией.

2. Московский «Арарат» продолжит существование.

3. Олег Стогов покинул пост главного тренера «Химок».

4. «Дину» допустили к участию в чемпионате России.

5. Клубы АПЛ договорились о закрытии трансферного окна до старта сезона.

6. Бразильский боец ММА Брандао, спровоцировавший скандал на турнире в Каспийске, предложил сопернику новый бой.

Обязательно к прочтению:

Евгений Малкин: В этом сезоне Радулов покажет феноменальную игру!

Если Россия так сыграет в плей-офф, ей достанется даже от венгров

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Огня порой слишком много!» Швед и Мозгов – об итогах группового этапа«Огня порой слишком много!» Швед и Мозгов – об итогах группового этапаСборная России победой завершила выступление на групповом этапе чемпионата Европы.Гендиректор «Химок» об уходе Стогова: Команда находится в серьезном психологическом кризисеГенеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев прокомментировал смену главного тренера команды.Евгений Малкин: В этом сезоне Радулов покажет феноменальную игру!Евгений Малкин: В этом сезоне Радулов покажет феноменальную игру!В Москве в ЛФК ЦСКА наши звезды НХЛ Евгений Малкин и Александр Радулов провели последнюю тренировку перед вылетом в США.Стогов покинул пост главного тренера «Химок»Олег Стогов покинул пост главного тренера «Химок», сообщается на официальном сайте клуба.АПЛ дала жару всем! О чем сенсационном опять договорились клубы?АПЛ дала жару всем! О чем сенсационном опять договорились клубы?На очередном собрании клубов английской премьер-лиги было принято очередное передовое и, быть может, не совсем логичное решение – закрыть ТО
Баскетбол
Алексей Швед: Соперник по 1/8 финала? Все равно, кто это будет
Футбол
Дарко Миланич: К матчу со «Спартаком» «Марибор» подойдет в более чем стопроцентной форме
Бокс
Ковалев проведет бой до конца года
MMA
Бразилец Брандао, спровоцировавший скандал на турнире в Каспийске, предложил сопернику новый бой
все новости
Арарат
Арараткалендарьстатистика
Дина
Динакалендарьстатистика
Химки
Химкикалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Олег Стогов
Олег Стоговвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017