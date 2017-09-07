Победа российских баскетболистов, спасение «Арарата» и договоренность в АПЛ. Главные новости дня

«Огня порой слишком много!» Швед и Мозгов – об итогах группового этапа

«Огня порой слишком много!» Швед и Мозгов – об итогах группового этапа Сборная России победой завершила выступление на групповом этапе чемпионата Европы.

В Москве в ЛФК ЦСКА наши звезды НХЛ Евгений Малкин и Александр Радулов провели последнюю тренировку перед вылетом в США.

Евгений Малкин: В этом сезоне Радулов покажет феноменальную игру! В Москве в ЛФК ЦСКА наши звезды НХЛ Евгений Малкин и Александр Радулов провели последнюю тренировку перед вылетом в США.