Победа российских баскетболистов, спасение «Арарата» и договоренность в АПЛ. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет главные новости четверга.
1. Российские баскетболисты завершили групповой этап ЧЕ-2017 победой над Великобританией.
2. Московский «Арарат» продолжит существование.
3. Олег Стогов покинул пост главного тренера «Химок».
4. «Дину» допустили к участию в чемпионате России.
5. Клубы АПЛ договорились о закрытии трансферного окна до старта сезона.
6. Бразильский боец ММА Брандао, спровоцировавший скандал на турнире в Каспийске, предложил сопернику новый бой.
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