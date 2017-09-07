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Трунев – новый игрок московского «Спартака»

Источник:  КХЛКомментарии

Как сообщает пресс-служба КХЛ, состав московского «Спартака» пополнил нападающий Максим Трунев, который ранее покинул череповецкую «Северсталь».

Отмечается, что сегодня форвард подписал однолетний контракт со столичным клубом.

Напомним, ранее «Северсталь» сообщила об уходе игрока. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. При этом хоккеист продлевал соглашение с череповецкой командой на один год.

В прошлом сезоне Трунев забросил 17 шайб и сделал 12 результативных передач в 58 матчах КХЛ.

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