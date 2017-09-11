Сергей Зубов: Необходимо больше хладнокровия и нацеленности на ворота
Источник: ХК «Северсталь»Комментарии
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» 0:1.
- Хорошая, тяжелая игра. Держала в напряжении до конца. Я думаю, что зрителям понравилась. По самоотдаче нет никаких вопросов к нашим ребятам: бились, сражались. Но, наступают моменты, когда мы должны бережно относиться к тем возможностям для взятия ворот, которые у нас есть. Необходимо больше хладнокровия, больше нацеленности на ворота. Это единственный момент, которого нам сегодня не хватило, - передает слова наставника сочинской команды официальный сайт «Северстали».
Добавим, что следующий матч «Сочи» сыграет дома 14 сентября против рижского «Динамо».
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