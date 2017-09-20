Евгений Мозер: В матче с «Куньлунем» отработали на сто процентов

Нападающий «Торпедо» Евгений Мозер прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Все ребята отработали на сто процентов, и это принесло результат. Добились победы в матче с сильным соперником.



- Можно, наверное, сказать, что матч с «Ред Стар» стал одним из самых тяжелых домашних поединков нового сезона?

- Обе команды способны играть в скоростной и силовой хоккей. Каждый из соперников может, что называется, поработать на льду. Конечно, нам было тяжело. Для победы, повторюсь, потребовалось приложить максимум усилий.



- Два досадных поражения на выезде как-то повлияли на команду?

- Да, повлияли. Выиграть хочется всегда, а после поражений - особенно.



- Ваш гол, безусловно, стал одним из ключевых моментов поединка. Приложились от души...

- Тренеры нацеливают нас на то, чтобы мы чаще бросали по воротам. Мне удалось использовать хорошую передачу Кирилла Уракова.