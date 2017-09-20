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Евгений Мозер: В матче с «Куньлунем» отработали на сто процентов

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Нападающий «Торпедо» Евгений Мозер прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Все ребята отработали на сто процентов, и это принесло результат. Добились победы в матче с сильным соперником.

- Можно, наверное, сказать, что матч с «Ред Стар» стал одним из самых тяжелых домашних поединков нового сезона?
- Обе команды способны играть в скоростной и силовой хоккей. Каждый из соперников может, что называется, поработать на льду. Конечно, нам было тяжело. Для победы, повторюсь, потребовалось приложить максимум усилий.

- Два досадных поражения на выезде как-то повлияли на команду?
- Да, повлияли. Выиграть хочется всегда, а после поражений - особенно.

- Ваш гол, безусловно, стал одним из ключевых моментов поединка. Приложились от души...
- Тренеры нацеливают нас на то, чтобы мы чаще бросали по воротам. Мне удалось использовать хорошую передачу Кирилла Уракова.

Матч

Торпедо - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Турессон (Ярвинен, Дефацио), 16:00 (0:1). Мозер (Жуков, Ураков), 52:57 (1:1). Галузин (Паршин, Кундратек), 56:35 (2:1). Даугавиньш (Кундратек), 59:43 (3:1 - бол.).

Место и дата

19 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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