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Митрюшкин, Бакаев, Чалов и Жамалетдинов вошли в состав молодежной сборной России на матчи с Австрией и Сербией

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов назвал окончательный состав команды для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2019 (U21) с Австрией и Сербией.

Молодежная сборная России:

вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»);

защитники: Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба – «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»);

полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»);

нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба – ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»).

Сбор молодежной сборной начнется 2 октября. Матч с Австрией пройдет 6 октября на стадионе «Октябрь» в Москве, а матч с Сербией – 10 октября на стадионе «Караджордже» в Нови Сад.

Напомним, в стартовых играх квалификации Евро-2019 (U21) сборная России сыграла вничью с Арменией (0:0) и победила Гибралтар (3:0).

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