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Во время турнира памяти Бесика Кудухова произошла массовая драка (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Краснодаре состоялся турнир по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова, в котором приняли участие свыше 200 спортсменов со всех регионов России, а также Казахстана.

Во время одной схватки произошла драка, в которой приняли участие тренеры, спортсмены и зрители.

Нынешний турнир проводится среди юниоров, и собрал всех сильнейших борцов спортивного резерва, многие из которых достойно представляют Россию на первенствах Европы и мира.

Бесик Кудухов - двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира. Кудухов погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года под Армавиром. Спортсмену было 27 лет.

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