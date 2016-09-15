Олег Знарок: Первый матч со шведами начнет Бобровский
Главный тренер сборной России Олег Знарок объявил, что в первом матче команды на Кубке мира основным вратарем станет Сергей Бобровский.
- Вы собираетесь играть с одним вратарем на Кубке мира или будете их ротировать? – спросил репортер с ESPN.
- Первый матч со шведами начнет Сергей Бобровский. А там разберемся.
- Легко ли вам работать с игроками из НХЛ?
- Я с этими ребятами работаю уже не первый год. Мне с ними очень просто.
- Матч с Канадой в Питтсбурге придаст уверенности вам и команде?
- Естественно. Есть еще моменты, которые нужно доработать. Но надеюсь, наши игроки подойдут в полной боевой готовности к матчу со шведами.
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