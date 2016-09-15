Олег Знарок: Первый матч со шведами начнет Бобровский

Главный тренер сборной России Олег Знарок объявил, что в первом матче команды на Кубке мира основным вратарем станет Сергей Бобровский.

- Вы собираетесь играть с одним вратарем на Кубке мира или будете их ротировать? – спросил репортер с ESPN.

- Первый матч со шведами начнет Сергей Бобровский. А там разберемся.

- Легко ли вам работать с игроками из НХЛ?

- Я с этими ребятами работаю уже не первый год. Мне с ними очень просто.

- Матч с Канадой в Питтсбурге придаст уверенности вам и команде?

- Естественно. Есть еще моменты, которые нужно доработать. Но надеюсь, наши игроки подойдут в полной боевой готовности к матчу со шведами.