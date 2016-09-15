Олег Знарок: Что значит, Радулов оставил команду?

Главный тренер сборной России Олег Знарок объяснил американским журналистам отсутствие форварда Александра Радулова в составе команды на Кубок мира.

- Может, я запоздал с вопросом, но почему в вашей сборной нет Александра Радулова?

- У него на чемпионате мира была травма. А нам пришлось объявлять состав в конце мая.

- Как на ваше решение повлияло то, что он оставил команду перед домашним чемпионатом мира?

- Я не понял вопрос, - поднял брови Знарок. – Что значит, оставил команду?

- Но он ведь улетел в Нью-Йорк на несколько дней.

- Радулов был травмирован. Потом вернулся, прошел обследование, и факт его травмы подтвердился.