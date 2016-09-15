Вадим Шипачев: Закончится сезон и будем рассматривать предложения из НХЛ
Нападающий СКА и сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал, что в конце текущего сезона может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Я раньше в Северной
Америке играл только с молодежкой, когда мы ездили на матчи против команд Канадской
хоккейной лиги, так что для меня игра в Питтсбурге была новым опытом. Мне очень
понравилось, мне вообще пока все здесь нравится - арены, где играем,
тренировочные арены, в целом организация и сама игра. К ней нужно еще
привыкать, конечно, но это прикольно, мне нравится. Поживем-увидим, что будет
дальше. Закончится сезон и будем рассматривать предложения из НХЛ, - цитирует
Шипачева Р-Спорт.
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