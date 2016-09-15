Вадим Шипачев: Закончится сезон и будем рассматривать предложения из НХЛ

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Вадим Шипачев рассказал, что в конце текущего сезона может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я раньше в Северной Америке играл только с молодежкой, когда мы ездили на матчи против команд Канадской хоккейной лиги, так что для меня игра в Питтсбурге была новым опытом. Мне очень понравилось, мне вообще пока все здесь нравится - арены, где играем, тренировочные арены, в целом организация и сама игра. К ней нужно еще привыкать, конечно, но это прикольно, мне нравится. Поживем-увидим, что будет дальше. Закончится сезон и будем рассматривать предложения из НХЛ, - цитирует Шипачева Р-Спорт.