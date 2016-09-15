Билл Дэйли: Если все пройдет хорошо, будем проводить Кубок мира регулярно

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует проводить Кубок мира на постоянной основе.

«Могу сказать, что мы пришли к мнению с профсоюзом игроков НХЛ, что если все пройдет хорошо, то мы будем проводить подобные турниры на регулярной основе. Мы можем улучшить турнир только одним способом – проводить его постоянно, чтобы он значился у всех в календаре.

Думаю, это очень важно. Полагаю, что мы уже связали себя обязательствами с проведением турнира. Мы будем его проводить на регулярной основе. Как он будет соотноситься с Олимпийскими играми - это вопрос, на который у меня на данный момент нет ответа», – приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кубок мира в Торонто пройдет с 17 сентября по 1 октября. Турнир проводится впервые с 2004 года.