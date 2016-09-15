Тодд Маклеллан: Надеюсь, успешный опыт игры с Россией поможет на Кубке мира

Главный тренер команды Северной Америки Тодд Маклеллан рассчитывает, что опыт побед над сборной России поможет ему на Кубке мира в Торонто.

Маклеллан тренировал сборную Канады на чемпионате мира 2015 года в Праге, в финале которого его команда разгромила Россию (6:1).

«Ситуация сильно отличается от пражской. Да, у сборной России тот же тренерский штаб, но вот игроки уже другие, в Торонто приехали лучшие российские хоккеисты. Моя команда также совсем другая, она сильно моложе той сборной Канады. Тем не менее, конечно, мне бы хотелось верить, что полученный мной успешный опыт игры с россиянами поможет на Кубке мира», – приводит «Р-Спорт» слова Маклеллана.

Напомним, сборные России и Северной Америки сыграют в группе B Кубка мира.