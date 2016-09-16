Александр Овечкин: Результат в матче со сборной Швеции будет зависеть от стечения обстоятельств

Капитан сборной России Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Швеции на старте Кубка мира.



- В чем шведы сложны как соперники?

- Они играют в европейском стиле, он похож на наш. Все будет зависеть от стечения обстоятельств, как мы начнем двигаться, играть по своей системе.



- Рейтинги говорят, что у шведов лучшая защита на Кубке мира, а у России – едва ли не худшая. Вы согласны?

- Те, кто рейтинги создают, тоже играли в хоккей? – иронично заметил Овечкин.



Кубок мира состоится с 17 сентября по 1 октября в Торонто. Сборная России на стадии группового этапа сразится с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки.



Матч со Швецией подопечные Олега Знарка проведут 18 сентября.



