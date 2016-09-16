Овечкин рассказал, в чем особенность голкипера сборной Швеции Лундквиста

Капитан сборной России Александр Овечкин оценил профессиональные качества голкипера сборной Швеции и «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.



- Больше всего голов в НХЛ вы забили Хенрику Лундквисту. В чем особенности этого вратаря?

- Он большой, хорошо читает игру. Один из лучших в лиге. А забил так много, потому что мы часто играем против его «Рейнджерс».



Отметим, что 18 сентября подопечные Олега Знарка проведут встречу с командой Швеции на старте Кубка мира, который состоится с 17 сентября по 1 октября в Торонто.