«Локомотив» добирается на матч с «Уфой» на электричке

«Локомотив» едет на домашний матч седьмого тура чемпионата России с «Уфой» на электричке.

Локомотив едет на игру с Уфой на электричке pic.twitter.com/4VKYfIye1J — Артем Локалов (@lokalov) 17 сентября 2016 г.

Команда доехала с базы в Баковке на клубном автобусе до станции МЦК «Ботанический сад». Оттуда команда следует до станции «Локомотив», которая находится рядом со стадионом в Черкизове.

Как пояснили корреспонденту Sovsport.ru в клубе, это совместная акция с РЖД.