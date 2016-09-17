«Локомотив» добирается на матч с «Уфой» на электричке
«Локомотив» едет на домашний матч седьмого тура чемпионата России с «Уфой» на электричке.
Локомотив едет на игру с Уфой на электричке pic.twitter.com/4VKYfIye1J— Артем Локалов (@lokalov) 17 сентября 2016 г.
Команда доехала с базы в Баковке на клубном автобусе до станции МЦК «Ботанический сад». Оттуда команда следует до станции «Локомотив», которая находится рядом со стадионом в Черкизове.
Как пояснили корреспонденту Sovsport.ru в клубе, это совместная акция с РЖД.
Игроки Локо сели на станции Ботанический сад. Скоро будут на Локомотиве pic.twitter.com/KeqDSFPyRQ— Артем Локалов (@lokalov) 17 сентября 2016 г.
Матч с «Уфой» начнется на стадионе «Локомотив» в 19.00. Sovsport.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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