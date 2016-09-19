Чехия - Европа. Онлайн
Текстовая трансляция матча Чехия - Европа.
Матч
Чехия - Европа - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
19 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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Текстовая трансляция матча Чехия - Европа.
Чехия - Европа - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
19 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция