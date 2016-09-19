Сергей Гимаев: Встреча с Северной Америкой будет самой важной для нашей сборной

Эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился ожиданиями от встречи сборных России и Северной Америки на Кубке мира.

Игра состоится в ночь на вторник, начало - в 03:00 мск.

«Сегодня нам нельзя проигрывать ни в коем случае. Но матч будет в любом случае тяжелейший. Эта игра будет самой важной для нашей сборной. Честно скажу, что фаворитом в этой встрече является команда Северной Америки. Все игроки этой команды из первых звеньев. Они являются лидерами своих команд и настоящими звездами», - сказал Гимаев.

Напомним, в первом матче на турнире россияне уступили шведам со счетом 1:2.