Сергей Гимаев: Встреча с Северной Америкой будет самой важной для нашей сборной
Эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился ожиданиями от встречи сборных России и Северной Америки на Кубке мира.
Игра состоится в ночь на вторник, начало - в 03:00 мск.
«Сегодня нам нельзя проигрывать ни в коем случае. Но матч будет в любом случае тяжелейший. Эта игра будет самой важной для нашей сборной. Честно скажу, что фаворитом в этой встрече является команда Северной Америки. Все игроки этой команды из первых звеньев. Они являются лидерами своих команд и настоящими звездами», - сказал Гимаев.
Напомним, в первом матче на турнире россияне уступили шведам со счетом 1:2.
Матч
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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