Дмитрий Яшкин: Тарасенко сегодня – это звезда номер один в «Сент-Луисе»

Форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился с журналистами мнением о своем одноклубнике по «Сент-Луису» Владимире Тарасенко.

- Тарасенко сегодня – это безусловная звезда номер один в «Сент-Луисе». Он молодец - с самого первого своего сезона играл, забивал. Тарасенко многого добился, он теперь от него ждут еще больше. Секрет его успеха - это не талант, пусть он и очень талантлив. Талантливых игроков много, он добился таких результатов благодаря тяжелой работе с первого дня, благодаря своей работе еще с Новосибирска. Я стараюсь учиться у Тарасенко, - цитирует Яшкина «Р-Спорт».

Напомним, что Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2012 года. За это время форвард сборной России в 259 матчах набрал 209 очков (106 +103).