Валерий Каменский: Шведы перекрыли всех наших лидеров, а джокеров в команде не нашлось

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от Швеции (1:2) в первом матче Кубка мира.

«Ребята не смогли взломать оборону шведов и действительно создали не так много моментов для взятия ворот. Но я не могу упрекнуть их в том, что они не старались. Просто наши соперники полностью выполнили установку своего тренера. Их тактика принесла свои плоды: все наши лидеры были перекрыты, а джокеров у нас не нашлось», - цитируют Каменского «Известия».

В ночь на вторник команда Олега Знарка сыграет со сборной Северной Америки, составленной из игроков, не старше 23 лет. Начало - в 03:00 мск.









