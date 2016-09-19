Финляндия – Швеция. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск
Во
вторник в матче Кубка мира по хоккею сыграют сборные Финляндии и Швеции.
Их
матч пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 22:00 по
московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что на старте турнира финны проиграли команде Северной Америки, составленной из хоккеистов не старше 23 лет (1:4), а шведы одолели сборную России (2:1).
Матч
Место и дата
20 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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