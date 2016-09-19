Финляндия – Швеция. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск

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На взлет! Сборная России разорвала Северную Америку во втором периоде 50 секунд, которые перевернули всё: гол Наместникова, потом – Кучерова… Теперь нам нужно победить финнов, чтобы выйти в плей-офф Кубка мира.

Сборная России одержала первую победу на КМ, одолев команду Северной Америки Хоккеисты сборной России в матче группового этапа Кубка мира обыграли команду Северной Америки, составленную из хоккеистов не старше 23 лет. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась волевой победой россиян со счетом 4:2.

Коннор Макдэвид: При эпизоде с голом мне удалось просочился через «заднюю дверь» в борьбе с Дацюком Капитан команды молодых звезд Северной Америки Коннор Макдэвид заявил, что удачно использовал «заднюю дверь» в борьбе с хоккеистом сборной России Павлом Дацюком в эпизоде с заброшенной шайбой в матче Кубка мира.

Северная Америка – Россия. Онлайн В ночь на вторник в матче группового этапа Кубка мира сыграют хоккеисты сборных России и молодежной команды Северной Америки.

Шипачев и Нестеров не сыграют с командой Северной Америки в матче Кубка мира Хоккеисты сборной России Вадим Шипачев и Никита Нестеров не сыграют против команды Северной Америки, составленной из хоккеистов не старше 23 лет, на Кубке мира в Торонто.

Ральф Крюгер: Нам недостаточно двух побед на Кубке мира Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после победы над чехами в матче Кубка мира выразил удовлетворение от результаты и игры подопечных.

Вацлав Проспал: Все наши хоккеисты очень расстроены Ассистент главного тренера сборной Чехии Вацлав Проспал признался, что его хоккеисты очень расстроены вторым поражением в розыгрыше Кубка мира, который проходит в Торонто. В понедельник чехи в овертайме проиграли команде Европы – 2:3 ОТ.

А что, если Европа выиграет Кубок мира? Команда, над которой смеялись все Сборная Европы одержала вторую победу – теперь над чехами. В овертайме «3 на 3» отличился молодой немец Леон Драйзайтль.

Сборная Чехии в овертайме проиграла команде Европы Хоккеисты сборной Чехии в матче группового этапа Кубка мира проиграли команде Европы.

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Валерий Каменский: Шведы перекрыли всех наших лидеров, а джокеров в команде не нашлось Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от Швеции (1:2) в первом матче Кубка мира.

Дмитрий Яшкин: Тарасенко сегодня – это звезда номер один в «Сент-Луисе» Форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился с журналистами мнением о своем одноклубнике по «Сент-Луису» Владимире Тарасенко.

Сергей Гимаев: Встреча с Северной Америкой будет самой важной для нашей сборной Эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился ожиданиями от встречи сборных России и Северной Америки на Кубке мира.

Чехия - Европа. Онлайн Текстовая трансляция матча Чехия - Европа

Никита Кучеров: В атаке лучше всего сыграли с канадцами во втором и третьем периодах Нападающий сборной России Никита ответил на вопрос, в каком из четырех последних матчей национальной команды ему больше всего понравилась атака.

Никита Кучеров: Если сыграем с Северной Америкой в свой хоккей, проблем быть не должно Нападающий сборной России Никита Кучеров поделился ожиданиями от матча с командой Северной Америки на Кубке мира.

Борис Майоров: Два матча кряду наши на Кубке мира проиграть не могут. Молодых североамериканцев победим за счет опыта Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сделал прогноз на матч сборной России с командой молодых звезд Северной Америки.