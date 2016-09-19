Максим Гончаров: Нам стыдно перед своими болельщиками
Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров прокомментировал поражение своей команды от ХК «Сочи».
- Потом пропустили два гола, проиграли второй период. Не забили свои моменты опять. И так проиграли в целом. Мы делаем. Мы работаем. Мы целыми днями сидим всей командой на этом стадионе и работаем. Хотим выиграть. Нам перед болельщиками своими стыдно, что мы проигрываем. Ничем не занимаемся, работаем. Стараемся выправить ситуацию, - цитирует Гончарова официальный сайт «Салавата Юлаева»
Напомним, что во вторник «Салават Юлаев» на своей площадке уступил команде из Сочи со счетом 1:3. После 11 игр чемпионата в активе у подопечных Игоря Захаркина 11 очков и 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведет на своей площадке 22 сентября. В гости к уфимцам приедет «Слован» Милоша Ржиги.
Матч
Салават Юлаев - ХК Сочи - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы:
Арзамасцев (Капризов, Воробьёв М.), 17:52 (1:0). Максвелл (Костицын, Скачков), 21:59 (1:1). Костицын (R. Ibragimov, Крикунов), 34:20 (1:2). Петерссон (Скачков), 39:34 (1:3).
Место и дата
20 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция