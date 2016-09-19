Максим Гончаров: Нам стыдно перед своими болельщиками

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров прокомментировал поражение своей команды от ХК «Сочи».

- Потом пропустили два гола, проиграли второй период. Не забили свои моменты опять. И так проиграли в целом. Мы делаем. Мы работаем. Мы целыми днями сидим всей командой на этом стадионе и работаем. Хотим выиграть. Нам перед болельщиками своими стыдно, что мы проигрываем. Ничем не занимаемся, работаем. Стараемся выправить ситуацию, - цитирует Гончарова официальный сайт «Салавата Юлаева»

Напомним, что во вторник «Салават Юлаев» на своей площадке уступил команде из Сочи со счетом 1:3. После 11 игр чемпионата в активе у подопечных Игоря Захаркина 11 очков и 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет на своей площадке 22 сентября. В гости к уфимцам приедет «Слован» Милоша Ржиги.