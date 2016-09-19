Ярославский «Локомотив» дома переиграл «Спартак»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» на своей арене одержали волевую победу над московским «Спартаком» со счетом 6:3.

Первыми во встрече отличились гости: в начале второго периода цели достиг бросок нападающего «красно-белых» Вячеслава Лещенко. Однако уже через две минуты, усилиями Павла Красковского, хозяева площадки отыгрались. Более того, в течение последующих шести с небольшим минут, хоккеисты «Локомотива» забросили еще три шайбы. Отличились Брэндон Козун, Эмиль Галимов и снова Павел Красковский.

В итоге своей активностью ярославцы заставили голкипера «красно-белых» Маркуса Свенссона уступить место в воротах Александру Трушкову. Еще до окончания второго периода москвичам удалось сократить разницу в счете, гол на свой счет записал Александр Васильев.

В третьем периоде «Локомотив» забил дважды – отличились Александр Полунин и Андрей Локтионов; «Спартак» лишь раз поразил ворота соперника. Шайба на счету Райана Стоа.

Матч Локомотив - Спартак - 6:3 (0:0, 4:2, 2:1) Голы: Лещенко 22:08 (0:1). Красковский (Коршков), 24:13 (1:1). Козун (Коледов), 25:20 (2:1). Галимов (Рафиков), 26:32 (3:1). Красковский 30:51 (4:1). Васильев (Хегстрём), 39:00 (4:2). Полунин (Пашнин, Коршков), 47:48 (5:2). Локтионов 58:46 (6:2). Стоа (Радил), 59:10 (6:3). Место и дата 20 сентября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция