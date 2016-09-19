«Витязь» на домашней арене переиграл «Торпедо»
«Витязь» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», переиграв «автозаводцев» в родных стенах со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами в подмосковной команде отметились Алексей Макеев, Юрий Кокшаров и Алексей Копейкин. Сухой матч на свой счет записал финский голкипер «Витязя» Харри Сятери.
После этой игры «Витязь» набрал 19 очков в 11 матчах и поднялся на 7 строчку Западной конференции. «Торпедо» в 11 встречах чемпионата набрало 22 очка и занимает 4 строчку на Западе.
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