Борис Майоров: Ну как же так – за четыре минуты большинства Овечкин по воротам ни разу не бросил

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о победе россиян над сборной Северной Америки (4:3).



- Несмотря на победу покоробило, что россияне крайне хило играли в большинстве.

- Это правда. Четыре минуты во втором периоде и ни одного броска по воротам. Речь даже не о розыгрыше в зоне соперника. Мы туда зайти и закрепиться не могли. Понимаю, что пространства там не много. Но у тех же канадцев – два-три паса и следует удар по воротам. А у нас обязательно ошибка! Чаще всего – в передачах. Или соперник нас накрывает, пока мы долго принимаем шайбу. Ну чтоб Овечкин за четыре минуты ни разу по воротам не бросил – это надо умудриться!



Напомним, что сборной России осталось провести на Кубке мира всего один матч – против финнов. До поединка со сборной Северной Америки россияне уступили шведам – 1:2.