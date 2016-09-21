Евгений Кузнецов: В матче с Финляндией нужно обязательно забивать в большинстве

Форвард сборной России Евгений Кузнецов рассказал об ожиданиях перед матчем со сборной Финляндии на Кубке мира в Торонто.

– Что нам нужно исправить в матче с финнами?

– Потери в средней зоне. Нужно поглубже доставлять шайбу и там их повозить. Конечно, не пропускать контратаки. И обязательно забивать большинство. Мы не так давно встречались с Финляндией – в мае. Сами проиграли из-за того, что «5 на 4» не забили, допускали ошибки. Уверен, что теперь этого не будет.

– Вы не видели финнов на Кубке мира?

– Только их первый товарищеский матч со шведами. А вчера не успел, был занят – у спонсора раздавали бесплатные подарки, – засмеялся Кузя.

– Многие думали, что Финляндия будет фаворитом нашей группы. А тут – два поражения.

– Тут все команды одинаковые. Кому-то не повезло, кто-то замешкался на старте – и потом уже ничего не вернуть. Такая формула турнира, что поезд тут быстро уходит.

Матч Россия – Финляндия пройдет в четверг. Начало – 22:00 (мск).

Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча