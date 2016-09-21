Евгений Кузнецов: В матче с Финляндией нужно обязательно забивать в большинстве
Форвард сборной России Евгений Кузнецов рассказал об ожиданиях перед матчем со сборной Финляндии на Кубке мира в Торонто.
– Что нам нужно исправить в матче с финнами?
– Потери в средней зоне. Нужно поглубже доставлять шайбу и там их повозить. Конечно, не пропускать контратаки. И обязательно забивать большинство. Мы не так давно встречались с Финляндией – в мае. Сами проиграли из-за того, что «5 на 4» не забили, допускали ошибки. Уверен, что теперь этого не будет.
– Вы не видели финнов на Кубке мира?
– Только их первый товарищеский матч со шведами. А вчера не успел, был занят – у спонсора раздавали бесплатные подарки, – засмеялся Кузя.
– Многие думали, что Финляндия будет фаворитом нашей группы. А тут – два поражения.
– Тут все команды одинаковые. Кому-то не повезло, кто-то замешкался на старте – и потом уже ничего не вернуть. Такая формула турнира, что поезд тут быстро уходит.
Матч Россия – Финляндия пройдет в четверг. Начало – 22:00 (мск).
Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
22 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция