«Авангард» победил рижское «Динамо» в матче регулярно первенства
Хоккеисты «Авангарда» взяли верх в гостевой встрече с рижским «Динамо» со счетом 2:1.
Заброшенными шайбами в составе «ястребов» отличились Андрей Кутейкин и Максим Пестушко. У рижан точный бросок на счету Колтона Гиллиса.
После этой встречи подопечные Федора Канарейкина закрепились на первой строчке в турнирной таблице «Востока». «Динамо» с шестью очками в 11 матчах занимает последнее место в чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярное первенство
Матч
Динамо Р - Авангард - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Гиллис (Галвиньш, Индрашис), 24:12 (1:0). Пестушко (Кучерявенко, Файзуллин), 25:31 (1:1). Кутейкин (Зубов), 31:47 (1:2).
Место и дата
21 сентября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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