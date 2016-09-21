Борис Майоров: У россиян на Кубке мира есть большой недостаток – очень много удалений

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о игре сборной России на Кубке мира

- Один из крупнейших недостатков сборной России – большое количество удалений. 4:3 на табло, а мы команду оставляем не то, что вчетвером – даже втроем! В такие моменты надо действовать предельно собрано.

Хорошо, что Бобровский был великолепен. Это половина команды без всяких преувеличений. Наш успех – его заслуга.

В целом появились проблески уже, так сказать, нашей настоящей игры. И это радует. Хотя до конца она еще не просматривается.

Напомним, что сборной России осталось провести на Кубке мира всего один матч – против финнов. До этого россияне уступили шведам – 1:2. И выиграли у сборной Северной Америки – 4:3.

Sovsport.Ru проведет текстовую трансляцию матча