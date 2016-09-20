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Спартаковец Райан Стоа стал автором 30-тысячной шайбы чемпионатов КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  КХЛКомментарии

Американский форвард московского «Спартака» Райан Стоа, забросив шайбу в ворота  ярославского «Локомотива», стал автором юбилейной шайбы в чемпионатах КХЛ.

Тридцатитысячную шайбу для чемпионатов КХЛ записал на свой счет легионер московского «Спартака» Райан Стоа. Произошло это в матче с ярославским «Локомотивом», который прошел 20 сентября. Третья шайба «красно-белых» в ворота Алексея Мурыгина оказалась юбилейной для Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, автором двадцатитысячной шайбы стал 3 января 2014 года нападающий «Нефтехимика» Станислав Альшевский. Десятитысячная шайба была заброшена 19 января 2011 года форвардом екатеринбургского «Автомобилиста» Николаем Бушуевым.

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