Дубль Эллисона принес волевую победу минскому «Динамо» над «Сибирью»
Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме переиграли «Сибирь» со счетом 5:4.
В составе новосибирской команды шайбы забросили Сергей Шумаков, Адам Полашек, дублем отметился Максим Шалунов. У минчан точные броски на счету Никиты Комарова, Евгения Ковыршина и Александра Кулакова. Еще дважды отличился Мэтт Эллисон.
После этого матча «Сибирь» набрав с 21 очко после 11 встреч чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Минское «Динамо» занимает 10 строчку, заработав в восьми матчах 13 очков.
КХЛ
Регулярное первенство
Матч
Динамо Мн - Сибирь - 5:4 О.Т. (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Шумаков (Полашек), 8:48 (0:1). Шалунов (Губин, Шумаков), 17:37 (0:2). Шалунов (Шумаков, Полашек), 19:21 (0:3). Комаров 19:42 (1:3). Эллисон (Костицын), 25:51 (2:3). Кулаков (Лисовец, Матерухин), 26:28 (3:3). Полашек (Шалунов), 29:59 (3:4). Ковыршин (Эллисон, Бэйлен), 30:41 (4:4). Эллисон (Костицын, Граньяни), 62:59 (5:4).
Место и дата
21 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция