Дубль Эллисона принес волевую победу минскому «Динамо» над «Сибирью»

Американский легионер московского «Спартака» Райан Стоа, забросив шайбу в ворота ярославского «Локомотива», стал автором юбилейной шайбы в чемпионатах КХЛ.

Спартаковец Райан Стоа стал автором 30-тысячной шайбы чемпионатов КХЛ Американский легионер московского «Спартака» Райан Стоа, забросив шайбу в ворота ярославского «Локомотива», стал автором юбилейной шайбы в чемпионатах КХЛ.

Хоккеисты «Авангарда» взяли верх в гостевой встрече с рижским «Динамо» со счетом 2:1.

«Авангард» победил рижское «Динамо» в матче регулярно первенства Хоккеисты «Авангарда» взяли верх в гостевой встрече с рижским «Динамо» со счетом 2:1.

Хоккеисты «Йокерита» разгромили на своей площадке «Металлург» из Новокузнецка со счетом 5:1.

«Йокерит» разгромил новокузнецкий «Металлург» Хоккеисты «Йокерита» разгромили на своей площадке «Металлург» из Новокузнецка со счетом 5:1.

Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке уступили «Северстали» со счетом 2:4.

«Автомобилист» дома уступил «Северстали» Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке уступили «Северстали» со счетом 2:4.

«Трактор» одержал «сухую» победу над «Медвешчаком» Хоккеисты «Трактора» на своем льду переиграли хорватский «Медвешчак» со счетом 3:0.

Футбольный арбитр, прокусивший полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге, станет обвиняемым в рамках уголовного дела.

Арбитра, прокусившего ногу полицейскому в Екатеринбурге, привлекут к уголовной ответственности Футбольный арбитр, прокусивший полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге, станет обвиняемым в рамках уголовного дела.

Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу»

Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу» Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов попытался объяснить странный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу»

Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу» Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов попытался объяснить странный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу»

Данис Зарипов: Хорошо, что нас в начале чемпионата «посадили на задницу» Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов попытался объяснить странный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин поделился мнением о решении форварда Валерия Ничушкина, выступавшего три сезона в «Далласе», вернуться в КХЛ.

Андрей Николишин: Ничушкин проиграет в спортивном плане, возвращаясь в КХЛ Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин поделился мнением о решении форварда Валерия Ничушкина, выступавшего три сезона в «Далласе», вернуться в КХЛ.

«Анахайм» подписал пробный контракт с нападающим Дэвидом Бутом, который примет участие в тренировочном лагере команды, сообщает «Чемпионат».

«Анахайм» подписал пробный контракт с бывшим нападающим «Адмирала» Бутом «Анахайм» подписал пробный контракт с нападающим Дэвидом Бутом, который примет участие в тренировочном лагере команды, сообщает «Чемпионат».