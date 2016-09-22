Россия - Финляндия. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск

В четверг в своем заключительном матче групповой стадии розыгрыша Кубка мира сборная России сыграет с финнами.

Этот матч пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 22:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после двух туров в группе В лидировали шведы, у которых было четыре очка. По два очка было в активе россиян и команды Северной Америки, а финны очков не имели.

Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2) и одолели команду Северной Америки, составленную из игроков не старше 23 лет (4:3), а финны уступили Северной Америке (1:4) и шведам (0:2).