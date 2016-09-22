Россия - Финляндия. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск
В
четверг в своем заключительном матче групповой стадии розыгрыша Кубка мира
сборная России сыграет с финнами.
Этот
матч пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 22:00 по
московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним,
что после двух туров в группе В лидировали шведы, у которых было четыре очка.
По два очка было в активе россиян и команды Северной Америки, а финны очков не
имели.
Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2) и одолели команду Северной Америки, составленную из игроков не старше 23 лет (4:3), а финны уступили Северной Америке (1:4) и шведам (0:2).
Матч
Место и дата
22 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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