Орлов подписал новый контракт с «Вашингтоном»
Защитник сборной России Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».
Соглашение с 25-летним хоккеистом на сумму 2,57 миллиона долларов рассчитано на один сезон.
Срок предыдущего контракта Орлова с «Вашингтоном» истек 15 июля. С тех пор россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента.
Дмитрий Орлов в составе сборной России принимает участие в розыгрыше Кубка мира-2016.
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