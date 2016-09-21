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Орлов подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ХК «Вашингтон Кэпиталз»Комментарии

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».

Соглашение с 25-летним хоккеистом на сумму 2,57 миллиона долларов рассчитано на один сезон.

Срок предыдущего контракта Орлова с «Вашингтоном» истек 15 июля. С тех пор россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента.

Дмитрий Орлов в составе сборной России принимает участие в розыгрыше Кубка мира-2016. 


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