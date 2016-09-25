Московское «Динамо» в овертайме вырвало победу у «Локомотива»
Хоккеисты московского «Динамо» в овертаме переиграли на домашнем льду ярославский «Локомотив» со счетом 4:3.
В основное время у «бело-голубых» точными бросками отметились Александр Рыбаков, Мэт Робинсон и Алексей Цветков. У «Локомотива» - Петри Контиола, Александр Полунин и Даниил Апальков.
Победная шайба в овертайме на счету Цветкова.
В следующем матче «Динамо» примет подмосковный «Витязь». Встреча пройдет 28 сентября в 19:30 по московскому времени. «Локомотив» также следующую встречу проведет дома, 30 сентября ярославцы примут «Витязь». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Динамо - Локомотив - 4:3 О.Т. (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
Голы:
Рыбаков (Сопин), 17:32 (1:0). Контиола (Аверин, Апальков), 22:58 (1:1). Апальков (Контиола, Аверин), 35:29 (1:2). Полунин (Коледов, Коршков), 38:17 (1:3). Цветков (Робинсон, Фёдоров), 46:09 (2:3). Робинсон (Рыбаков), 59:16 (3:3). Цветков (Карсумс, Никулин), 62:55 (4:3).
Место и дата
26 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция