Московское «Динамо» в овертайме вырвало победу у «Локомотива»

Хоккеисты московского «Динамо» в овертаме переиграли на домашнем льду ярославский «Локомотив» со счетом 4:3.

В основное время у «бело-голубых» точными бросками отметились Александр Рыбаков, Мэт Робинсон и Алексей Цветков. У «Локомотива» - Петри Контиола, Александр Полунин и Даниил Апальков.

Победная шайба в овертайме на счету Цветкова.

В следующем матче «Динамо» примет подмосковный «Витязь». Встреча пройдет 28 сентября в 19:30 по московскому времени. «Локомотив» также следующую встречу проведет дома, 30 сентября ярославцы примут «Витязь». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.