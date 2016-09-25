Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)- : -Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА- : -Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард- : -Металлург
ХоккейСКА- : -Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Зинэтула Билялетдинов: В отличие от соперника сыграли 50 минут

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение своей команды в матче с минским «Динамо» - 3:5.

- Мы в отличие от соперника сыграли 50 минут. Остальные 10 мы совершали глупости. Это вопрос дисциплины, удалений, которые были. Те шайбы, которые пропущены – они просто не объяснимы.

 - С чем связано появление Жукова в обороне?

- Мне кажется, он неплохо сыграл. Нам надо немного разгрузить своих молодых защитников. На них выпадает большая нагрузка, им не хватает опыта. Он сыграл надежно, помог нам. Причем хорошо сыграл, как в обороне, так и в атаке.

- Чем все же можно объяснить провал в последние 10 минут?

- Пока не могу сказать, - цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Московское «Динамо» в овертайме вырвало победу у «Локомотива»Хоккеисты московского «Динамо» в овертаме переиграли на домашнем льду ярославский «Локомотив» со счетом 4:3.«Минское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над «Ак Барсом»Казанский «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:5.Федор Канарейкин: Мы имели достаточно шансов, чтобы забить более одной шайбыГлавный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение от «Металлурга» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного первенства КХЛ.Шайба Зарипова принесла победу «Магнитке» в выездном матче с «Авангардом»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде переиграли омский «Авангард» со счетом 3:1.Илья Павлюков: Свою игру надо оценивать трезво: всегда есть в чем прибавлятьНападающий московского «Спартака» рассказал о своих впечатлениях от первого матча в КХЛ.Александр Трушков: После пропущенной шайбы – не было никаких взглядов в мой адресГолкипер московского «Спартака» рассказал о своих эмоциях после матча с «Барысом».Никита Комаров дисквалифицирован на три матчаСпортивно-дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал нападающего минского «Динамо» Никиту Комарова на три встречи за атаку в область головы и шеи.Барабанов – лучший нападающий недели в КХЛ, Яковлев – лучший защитникКонтинентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов пятой игровой недели.Олег Знарок: У меня не будет проблем переключиться с Кубка мира на КХЛГлавный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что сразу после возвращения в Санкт-Петербург из Торонто вернется к работе в петербургском СКА.Петерис Скудра: Жердев пока не нашел свою игруГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своей команды над «Югрой».Герман Титов: Считаю, что мы победили заслуженноГлавный тренер «Спартака» Герман Титов прокомментировал волевую победу над «Барысом» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Александр Андриевский: Третьяк справилсяГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Валерий Ничушкин: Вариант остаться в «Далласе» былВалерий Ничушкин рассказал журналистам о своем решении подписать контракт с ХК ЦСКА.Мисхат Фахрутдинов: У нас не было плана играть против СКА в открытый хоккейГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов поделился мнением об игре своей команды в матче против СКА (1:4).Александр Хохлачев: Сейчас набираю обороты. Надеюсь, буду играть лучшеФорвард СКА Александр Хохлачев поделился мнением о победе над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).Игорь Шестеркин: Игроки сборной России на Кубке мира смотрелись очень хорошоВратарь СКА Игорь Шестеркин после победы над «Амуром» (4:1) поделился мнением об игре сборной России в полуфинале Кубка мира против канадцев (3:5).Петр Воробьев: С «Амуром» ровно провели три периода, но огорчило, что пропустили в меньшинствеИ.о. главного тренера СКА Петр Воробьев оценил игру армейцев в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:1).ХК «Сочи» по буллитам обыграл «Автомобилист»ХК «Сочи» дома взял верх над «Автомобилистом» (1:0 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.«Торпедо» обыграло «Югру» в регулярном первенстве КХЛНижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло «Югру» со счетом 3:1.Дубль Стоа принес «Спартаку» волевую победу над «Барысом»Хоккеисты московского «Спартака» на своей площадке одержали волевую победу над астанинским «Барысом» со счетом 5:4.

Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдиноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение