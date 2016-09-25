Зинэтула Билялетдинов: В отличие от соперника сыграли 50 минут

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение своей команды в матче с минским «Динамо» - 3:5.

- Мы в отличие от соперника сыграли 50 минут. Остальные 10 мы совершали глупости. Это вопрос дисциплины, удалений, которые были. Те шайбы, которые пропущены – они просто не объяснимы.

- С чем связано появление Жукова в обороне?

- Мне кажется, он неплохо сыграл. Нам надо немного разгрузить своих молодых защитников. На них выпадает большая нагрузка, им не хватает опыта. Он сыграл надежно, помог нам. Причем хорошо сыграл, как в обороне, так и в атаке.

- Чем все же можно объяснить провал в последние 10 минут?

- Пока не могу сказать, - цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.