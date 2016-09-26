Ральф Крюгер: Не готов променять английскую премьер-лигу на НХЛ

Главный тренер сборной Европы на Кубке мира по хоккею и председатель совета директоров «Саутгемптона» Ральф Крюгер сказал, что не готов менять работу в АПЛ.

- Никогда не говори никогда, ничего нельзя исключать, но в настоящий момент я не готов рассматривать варианты возвращения в НХЛ. Не готов променять английскую премьер-лигу на НХЛ, у меня еще очень много работы в «Саутгемптоне». Надеюсь, этот клуб станет для всех канадцев если не самым любимым, то как минимум вторым любимым в футболе, - цитирует Крюгера «Р-Спорт».

Напомним, Сборная Европы обыграла сборную Швеции в овертайме полуфинального матча Кубка мира – 2016 со счетом 3:2 и вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады.

Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.