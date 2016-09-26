Кэри Прайс будет защищать ворота сборной Канады в первом матче финала

В первом матче финала Кубка мира против сборной Европы ворота сборной Канады будет защищать Кэри Прайс. Об этом журналистам сообщил наставник канадской команды Майк Бэбкок.

- Изменений в составе не будет, Прайс займет место в воротах, Маззин и Жиру не сыграют, - цитирует Бэбкока «Р-Спорт».

Напомним, что в полуфинале Кубка мира сборная Канады переиграла российскую команду со счетом 5:3.

В финале турнира канадская команда встретится со сборной Европы, которая во втором полуфинальном матче в овертайме переиграла шведов со счетом 3:2

Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.