Билл Дэйли: Войнов может сыграть на следующем Кубке мира, если решит юридические проблемы в США

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, при каких условиях на Кубке мира сможет сыграть защитник СКА и сборной России Вячеслав Войнов.

- Войнов может сыграть в следующем Кубке мира, если решит свои юридические проблемы в США. Когда это случится, когда у него будет возможность хотя бы просто въехать в США, дисциплинарный комитет НХЛ получит возможность пересмотреть его дело и, возможно, снять дисквалификацию, - приводит слова Дэйли «Р-Спорт».

Напомним, Войнов изначально был включен в заявку сборной России для участия в Кубке мира, однако игроку не разрешили выступить на турнире из-за дисквалификации, наложенной НХЛ. Вместо защитника СКА в Торонто сыграл хоккеист «Тампы-Бэй» Никита Нестеров.

В июле 2015 года Войнов был приговорен в США к 90-дневному тюремному сроку за домашнее насилие. В сентябре того же года хоккеист отбыл срок и был взят под стражу иммиграционной службой США. Позже защитник вернулся в Россию, где подписал трехлетний контракт с петербургским СКА.