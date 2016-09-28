Дмитрий Квартальнов: ЦСКА продолжает искать свою игру

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов дал комментарий после поражения от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 Б).



«Мы показали очень слабую игру. Наверно, недонастроились. Недонастроились – это что вообще? Когда человек зарплату получает, пусть он в банк пойдет и недонастроится. Работодатель ему скажет: «А я вот недонастроился тебе сегодня заплатить». Это вообще нормально? Это было бы здорово.

Есть моменты. Понятно, что мы состав меняем, ищем свою игру. Такие вещи неприемлемы. В лиге нет слабых команд. Ничушкину еще надо работать очень много. Нам не нравилась игра, надо было что-то менять, но не получалось. Что есть, то есть», – приводит слова специалиста «Чемпионат».