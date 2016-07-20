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«Советский спорт» получил приз за лучшую панельную сессию о спорте на экономических форумах

Первая церемония награждения Roscongress Sport Awards прошла 29 сентября, открыв спортивную программу Международного инвестиционного форума «Сочи»-2016.

– Спортивная программа экономических форумов, сформированная в этом году, получилось интересной и востребованной. А панельные сессии о спорте расширили деловую программу, подняли ряд важных тем. Поэтому спортивные традиции экономических форумов будут продолжены, – сказал директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, поздравляя лауреатов.

В ходе церемонии он вручил награду «За лучшую панельную сессию о спорте» генеральному директору ИД «Советский спорт» Зое Синициной и президенту – председателю правления банка «Российский капитал» Михаилу Кузовлеву, признанному лучшим спортсменом.

– Здорово, что организаторы форума предлагают не только насыщенную и актуальную  повестку деловых сессий, но и такую правильную форму досуга, как спорт. Я уже успел сыграть в Сочи в хоккей. Получил от игры великолепные эмоции, подзарядился для работы на форуме, – отметил Михаил Кузовлев.

Награды Roscongress Sport Awards-2016 в других номинациях получили:

«Лучшее event-мероприятия» – директор маркетингу «Автодром Сочи» Дмитрий Ерофеев за международную гонку на спортивных колясках, прошедшую 28 сентября в Сочи на трассе Формулы-1;  

«За лучший гала-матч» – заместитель генерального директора Ночной хоккейной лиги Евгений Рычков за серию хоккейный матчей;

«За лучшую матчевую встречу» – председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев за матч по настольному теннису на Восточном экономическом форуме;

«За лучший турнир» – президент Группы компаний КСК Николай Шалимов за серию турниров по теннису;

«За поддержку Корпоративных игр» – председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов за корпоративные игры на Ялтинском международном экономическом форуме;

«За служение спорту» – выдающийся саксофонист Игорь Бутман.

«Спортивная программа на экономических форумах - это не только способ получить заряд бодрости и хорошего настроение, но и площадка для неформального общения, инструмент для популяризации спорта. Спорт получил заслуженное признание, поэтому история этой церемонии будет продолжена», – отметил Алексей Нефедов – президент банка «Югра», который выступил партнером церемонии. 

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