«Советский спорт» получил приз за лучшую панельную сессию о спорте на экономических форумах

Первая церемония награждения Roscongress Sport Awards прошла 29 сентября, открыв спортивную программу Международного инвестиционного форума «Сочи»-2016.

– Спортивная программа экономических форумов, сформированная в этом году, получилось интересной и востребованной. А панельные сессии о спорте расширили деловую программу, подняли ряд важных тем. Поэтому спортивные традиции экономических форумов будут продолжены, – сказал директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, поздравляя лауреатов.

В ходе церемонии он вручил награду «За лучшую панельную сессию о спорте» генеральному директору ИД «Советский спорт» Зое Синициной и президенту – председателю правления банка «Российский капитал» Михаилу Кузовлеву, признанному лучшим спортсменом.

– Здорово, что организаторы форума предлагают не только насыщенную и актуальную повестку деловых сессий, но и такую правильную форму досуга, как спорт. Я уже успел сыграть в Сочи в хоккей. Получил от игры великолепные эмоции, подзарядился для работы на форуме, – отметил Михаил Кузовлев.

Награды Roscongress Sport Awards-2016 в других номинациях получили:

«Лучшее event-мероприятия» – директор маркетингу «Автодром Сочи» Дмитрий Ерофеев за международную гонку на спортивных колясках, прошедшую 28 сентября в Сочи на трассе Формулы-1;