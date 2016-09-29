Зинэтула Билялетдинов: Лазарев молодец, он лег под шайбу

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после домашней победы над рижским «Динамо» (2:1) отметил важность результата, и самоотверженность форварда Лазарева.



- Игра была хорошая, шла до последней секунды. Играли с отдачей. Рад, что задачу выполнили, рад за ребят.



- Почему не играл Лазарев?

- Лазарев молодец, он лег под шайбу, поэтому не играл второй и третий период.



- Вы довольны игрой Попова и Глинкина?

- Попов и Глинкин выполняют свою работу. К сожалению пока не могут забить, мы пробуем их в большинстве, но они ищут решения. Мы ищем партнера к ним в звено. Пробовали и Глухова, но их сочетание с Жуковым мне понравилось больше, - сказал Билялетдинов.