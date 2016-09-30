Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

Глава Хоккейной ассоциации Канады: Мы делаем все возможное для того, чтобы звезды НХЛ поехали на Олимпиаду-2018

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ТАССКомментарии

Хоккейной ассоциации Канады Том Ренни оценил игру сборной России на Кубке мира-2016 и выразил надежду на то, что НХЛ позволит своим хоккеистам принять участие в Олимпиаде 2018 года.

- Россияне показали, насколько они талантливые и мастеровитые, и заслуживают уважения своей игрой. Матч России и Канады заставил увидеть потенциал российской сборной.

То, что сборная Европы дошли до финала, сюрпризом не стало. Я не удивлен, что игра получилась такой тяжелой. Если бы мы проиграли, я был бы разочарован. Но зрители и игроки тогда бы наслаждались третьим матчем.

Мы делаем все, что в наших силах, общаемся с другими федерациями. Работаем с Международной федерацией хоккея, НХЛ и профсоюзом игроков НХЛ. Мы делаем все возможное для того, чтобы ведущие игроки сыграли на Олимпиаде, - рассказал Ренни.

Напомним, сборная Канады выиграла Кубок мира-2016, переиграв в двух финальных матчах команду Европы. В полуфинале канадцы обыграли россиян со счетом 5:3.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Пока неизвестно, примут ли участие в турнире игроки НХЛ.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Какая Европа? Канадцев в Канаде могут обыграть только русскиеБорис Майоров: Какая Европа? Канадцев в Канаде могут обыграть только русскиеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит итоги турнира в Торонто.Александр Якушев: Показатели нашей сборной на Кубке мира удручаютЛегенда мирового хоккея Александр Якушев поделился впечатлениями от игры сборной России на завершившемся Кубке мира.Рене Фазель о Кубке мира: По уровню игры Олимпийские игры и чемпионат мира вышеГлава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал завершившийся в Торонто Кубок мира.Гэри Беттмэн: Кубок мира стал важным событием на международной спортивной аренеГлавный функционер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал Кубок мира в Торонто.Петр Воробьев: Ковальчук с игроками СКА обращался, можно ли посмотреть матч Россия – Канада. Мы пошли на поводуГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев, который на время Кубка мира заменял в СКА Олега Знарка, рассказал, как в команде следили за возрожденным турниром.Возрождение легенды. Почему Кубок мира должен житьВозрождение легенды. Почему Кубок мира должен житьSovsport.ru подводит итоги Кубка мира-2016 и объясняет, почему историческое детище НХЛ, зародившееся в 1976 году, необходимо сохранить.Майк Бэбкок: Не обманывайте себя – Маршан как был язвой, так ей остался (видео)Майк Бэбкок: Не обманывайте себя – Маршан как был язвой, так ей остался (видео)Корреспондент Sovsport.ru после победы сборной Канады в финале побывал на пресс-конференции Майка Бэбкока.Сидни Кросби: Это был крутой сентябрь. А теперь я хочу на Олимпиаду! (видео)Сидни Кросби: Это был крутой сентябрь. А теперь я хочу на Олимпиаду! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после победы сборной Канады в финале послушал Сидни Кросби, который собрал все награды мира.Патрис Бержерон: Сборная Европы играла грамотно на протяжении всего матчаЦентрфорвард сборной Канады Патрис Бержерон признал, что его команда не контролировала ход второго финального матча Кубка мира со сборной Европы.Брэд Маршанд: Странно вспоминать, что еще три недели назад канадские фанаты меня освистывалиНападающий «Бостона» и сборной Канады Брэд Маршанд поделился эмоциями после победы национальной команды в финале Кубка мира-2016.Кэри Прайс: Думал, сегодня моя победная серия в сборной Канады прерветсяГолкипер «Монреаля» и сборной Канады Кэри Прайс признал, что победа над сборной Европы в финале Кубка мира далась его команде нелегко.«Видели реакцию Кузнецова, когда он забил Канаде?»«Видели реакцию Кузнецова, когда он забил Канаде?»Легендарный нападающий сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров подвел краткие итоги Кубка мира по хоккею.Майк Бэбкок: Успех сборной Канады - предвестник будущих побед «Торонто»Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.Ральф Крюгер: Очень больно, что мы проиграли матч на последних минутахГлавный тренер сборной Европы Марк Крюгер расстроен поражением своей команды во втором финальном матче Кубка мира-2016.Сидни Кросби: Надеюсь, что все вопросы решатся и я смогу сыграть на Олимпиаде в ПхенчханеКапитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби надеется принять участие в олимпийском хоккейном турнире 2018 года.Анже Копитар: Не стоит говорить вслух то, о чем я подумал, направляясь на скамейку штрафниковКапитан сборной Европы на Кубке мира-2016 Анже Копитар раздосадован тем, что его удаление позволило канадцам сравнять счет во втором финальном матче турнира.Джонатан Тэйвз: Это было тяжелая игра против достойного соперника, у Канады было не так много шансовЦентрфорвард «Чикаго» и сборной Канады Джонатан Тэйвз подвел итоги завершившегося в Торонто Кубка мира-2016.Торнтон и Боумистер завоевали Кубок мира по второй разДва игрока сборной Канады сегодня стали двукратными победителями Кубка мира.Кросби признан самым ценным игроком Кубка мираКапитан сборной Канады Сидни Кросби назван самым ценным игроком Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.И тут Европу укусил Крысенок. Всё о победе Канады в Кубке мира (отчет)И тут Европу укусил Крысенок. Всё о победе Канады в Кубке мира (отчет)«Кленовые листья» обыграли сборную Европы, забив победный гол в меньшинстве. А самым ценным хоккеистом турнира признан Сидни Кросби.

Канада
Канадакалендарьстатистика
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ОИ-2018
ОИ-2018

Cпецпредложение