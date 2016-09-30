Глава Хоккейной ассоциации Канады: Мы делаем все возможное для того, чтобы звезды НХЛ поехали на Олимпиаду-2018

То, что сборная Европы дошли до финала, сюрпризом не стало. Я не удивлен, что игра получилась такой тяжелой. Если бы мы проиграли, я был бы разочарован. Но зрители и игроки тогда бы наслаждались третьим матчем.

Мы делаем все, что в наших силах, общаемся с другими федерациями. Работаем с Международной федерацией хоккея, НХЛ и профсоюзом игроков НХЛ. Мы делаем все возможное для того, чтобы ведущие игроки сыграли на Олимпиаде, - рассказал Ренни.

Напомним, сборная Канады выиграла Кубок мира-2016, переиграв в двух финальных матчах команду Европы. В полуфинале канадцы обыграли россиян со счетом 5:3.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Пока неизвестно, примут ли участие в турнире игроки НХЛ.

