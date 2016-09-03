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«Советский спорт» проводит панельную сессию на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Советский спорт» проводит панельную сессию на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016»

Сегодня «Советский спорт» принимает активное участие в работе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

Участники дискуссии пытаются ответить на вопросы: как сделать инвестиции в спорт эффективными, как могут окупиться финансовые вложения в федерации, лиги, клубы, массовый и детский спорт.

Среди участников обсуждения - заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров, президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

15-й по счету сочинский инвестиционный форум проходит с 29 сентября по 2 октября.


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