«Советский спорт» проводит панельную сессию на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016»

Сегодня «Советский спорт» принимает активное участие в работе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

Участники дискуссии пытаются ответить на вопросы: как сделать инвестиции в спорт эффективными, как могут окупиться финансовые вложения в федерации, лиги, клубы, массовый и детский спорт.

Среди участников обсуждения - заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров, президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

15-й по счету сочинский инвестиционный форум проходит с 29 сентября по 2 октября.





