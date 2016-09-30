«Томь» и «Урал» сыграли вничью
Матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Томь» - «Урал» завершился вничью (1:1).
На 23-й минуте игры в Томске Алексей Пугин открыл счет, реализовав выход один на один.
«Урал» отыгрался под занавес первого тайма: защитник Пабло Фонтанелло выиграл верховую дуэль в штрафной площади хозяев после подачи углового и нанес точный удар.
На 71-й минуте главный тренер гостей Вадим Скрипченко принял решение заменить нападающего Романа Павлюченко, но счет на табло до финального свистка не изменился.
16 октября в 10-м туре «Урал» сыграет на своем поле с «Зенитом», а «Томь» в тот же день на выезде сразится с «Оренбургом».
Матч
Голы
Пугин 23 (1:0). Фонтанелло 44 (1:1).
Состав
Томь: Солосин, Бордачёв, Дьяков, Враньеш, Жиров, Тишкин, Комбаров (Попов, 66), Бикфалви, Дроппа (Кузнецов, 83), Пугин, Самодин (Погребняк, 81)
Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко (Подоксёнов, 75), Фидлер, Емельянов, Лунгу, Чантурия (Ставпец, 90), Павлюченко (Конате, 71)
Предупреждения:
Враньеш, 55; Дроппа, 76 - Чантурия, 50; Емельянов, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
01 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция