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«Томь» и «Урал» сыграли вничью

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Томь» - «Урал» завершился вничью (1:1).

На 23-й минуте игры в Томске Алексей Пугин открыл счет, реализовав выход один на один.

«Урал» отыгрался под занавес первого тайма: защитник Пабло Фонтанелло выиграл верховую дуэль в штрафной площади хозяев после подачи углового и нанес точный удар.

На 71-й минуте главный тренер гостей Вадим Скрипченко принял решение заменить нападающего Романа Павлюченко, но счет на табло до финального свистка не изменился.

16 октября в 10-м туре «Урал» сыграет на своем поле с «Зенитом», а «Томь» в тот же день на выезде сразится с «Оренбургом».

Матч

Томь - Урал - 1:1 (1:1)

Голы

Пугин 23 (1:0). Фонтанелло 44 (1:1).

Состав

Томь: Солосин, Бордачёв, Дьяков, Враньеш, Жиров, Тишкин, Комбаров (Попов, 66), Бикфалви, Дроппа (Кузнецов, 83), Пугин, Самодин (Погребняк, 81)

Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко (Подоксёнов, 75), Фидлер, Емельянов, Лунгу, Чантурия (Ставпец, 90), Павлюченко (Конате, 71)

Предупреждения:

Враньеш, 55; Дроппа, 76 - Чантурия, 50; Емельянов, 90

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

01 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция


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