КХЛ. «Амур» - «Спартак», «Медвешчак» - ЦСКА и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
4 октября
Матч
Место и дата
04 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 октября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 октября 20:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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