СКА благодаря хет-трику Ковальчука разгромил «Слован»

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Слованом» со счетом 6:0.

Игра проходила в Братиславе. У армейцев три шайбы забросил Илья Ковальчук, для которого это второй хет-трик в сезоне. Также голами отметились Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес. Для Прохоркина и Мозеса это первые заброшенные шайбы в сезоне.

Вратарь Игорь Шестеркин отразил 36 бросков и третий раз в регулярном чемпионате сыграл на ноль.

Отметим, Ковальчук набрал 22 (10+12) очка в 17 матчах и вышел на второе место в списке бомбардиров. Первым идет капитан «Магнитки» Сергей Мозякин - 24 (12+12) очка.

Подопечные Олега Знарка остались на втором месте в Западной конференции. Петербуржцы набрали в 17 играх 39 очков. Подопечные Милоша Ржиги на Западе идут на 13-й позиции, имея в активе 16 очков после 15 встреч.

Следующие матчи команды проведут 6 октября. СКА примет в Санкт-Петербурге ЦСКА, а «Слован» сыграет в Братиславе против «Северстали».