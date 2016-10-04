СКА благодаря хет-трику Ковальчука разгромил «Слован»
Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Слованом» со счетом 6:0.
Игра проходила в Братиславе. У армейцев три шайбы забросил Илья Ковальчук, для которого это второй хет-трик в сезоне. Также голами отметились Ярно Коскиранта, Николай Прохоркин и Стив Мозес. Для Прохоркина и Мозеса это первые заброшенные шайбы в сезоне.
Вратарь Игорь Шестеркин отразил 36 бросков и третий раз в регулярном чемпионате сыграл на ноль.
Отметим, Ковальчук набрал 22 (10+12) очка в 17 матчах и вышел на второе место в списке бомбардиров. Первым идет капитан «Магнитки» Сергей Мозякин - 24 (12+12) очка.
Подопечные Олега Знарка остались на втором месте в Западной конференции. Петербуржцы набрали в 17 играх 39 очков. Подопечные Милоша Ржиги на Западе идут на 13-й позиции, имея в активе 16 очков после 15 встреч.
Следующие матчи команды проведут 6 октября. СКА примет в Санкт-Петербурге ЦСКА, а «Слован» сыграет в Братиславе против «Северстали».
Матч
Слован - СКА - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы:
Ковальчук 0:37 (0:1). Ковальчук 30:41 (0:2). Коскиранта (Мозес, Хохлачёв), 39:18 (0:3). Ковальчук (Тихонов, Плотников), 40:38 (0:4). Прохоркин (Барабанов, Рукавишников), 42:20 (0:5). Мозес (Дадонов), 45:54 (0:6).
Место и дата
04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция